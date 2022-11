Papa: tutti i cristiani celebrino la Pasqua lo stesso giorno

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 19 NOV - Il Papa auspica che tutti i cristiani possano celebrare la Pasqua lo stesso giorno.

Lo ha detto nell'incontro in Vaticano con Mar Awa III, Patriarca della Chiesa Assira d'Oriente. Stesso auspicio era stato espresso la scorsa settimana dal Patriarca ecumenico Bartolomeo I nel corso di un incontro con alcuni giornalisti italiani a Istanbul.

Il Pontefice oggi ha ringraziato Mar Awa III "per aver dato voce al desiderio di trovare una data comune perché i cristiani celebrino insieme la Pasqua. E su questo io vorrei dire, ribadire, quello che San Paolo VI disse a suo tempo: noi siamo pronti ad accettare qualsiasi proposta che venga fatta insieme.

Il 2025 è un anno importante: si celebrerà l'anniversario del primo Concilio Ecumenico (Nicea), ma è importante anche perché celebreremo la Pasqua nella stessa data. Allora, abbiamo il coraggio di porre fine a questa divisione, che alle volte fa ridere: 'Il tuo Cristo quando risuscita?' Il segnale da dare è: un solo Cristo per tutti noi. Siamo coraggiosi e cerchiamo insieme: io sono disposto, ma non io, la Chiesa cattolica è disposta a seguire quello che disse San Paolo VI".

Il Papa ha aggiunto: "Mettetevi d'accordo e noi andremo lì dove dite. Oso pure esprimere un sogno: che la separazione con l'amata Chiesa assira dell'Oriente, la prima duratura nella storia della Chiesa, possa essere anche, a Dio piacendo, la prima a venire risolta". (ANSA).