Maltempo: cade frammento,Capodimonte chiude in via precauzionale

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Il maltempo, con forti raffiche di vento, ha provocato ieri pomeriggio la caduta di un frammento in piperno da un balcone della Reggia di Capodimonte, a Napoli. Il frammento, spiegano al Museo e Real Bosco di Capodimonte, è atterrato sul prato, in una zona non accessibile al pubblico.

Tuttavia, in via "preventiva e per consentire tutte le verifiche ritenute utili a una serena fruizione del museo da parte del pubblico e, in particolare, le indagini tecniche complessive su tutti i balconi dell'edificio", il Dipartimento di architettura e la direzione hanno deciso la chiusura, in via precauzionale, del Museo oggi e domani. Inoltre sempre oggi, in seguito all'avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale, resterà chiuso anche il Real Bosco.

Sarà la direzione a "informare tempestivamente il pubblico sulla riapertura del Museo e del Real Bosco attraverso i propri canali istituzionali". (ANSA).