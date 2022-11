Scuola: vernice contro Palazzo Regione Piemonte a Torino

(ANSA) - TORINO, 18 NOV - Alcune uova piene di vernice rossa sono state lanciate contro il Palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello, durante il corteo studentesco che questa mattina ha percorso le vie del centro di Torino.

Altre uova erano state indirizzate verso la sede dell'Ufficio scolastico regionale, in corso Vittorio Emanuele. In entrambi i casi a farne le spese sono stati gli uomini dei reparti di polizia, schierati davanti ai due edifici, che sono stati colpiti dalla vernice. La manifestazione, partita da piazza XVIII Dicembre, si è conclusa in piazza Castello, senza tensioni. Alcune centinaia i partecipanti al corteo indetto, come hanno spiegato i ragazzi, "contro la scuola di merito e contro il governo Meloni". "Le nostre scuole cadono a pezzi", "Non si può morire di scuola e di lavoro" hanno urlato nei loro slogan i giovani, annunciando una nuova mobilitazione per il 2 dicembre. (ANSA).