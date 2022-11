Omicidi Roma: caccia identità del killer in chat incontri

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Da una chat presente in una piattaforma online utilizzata da Martha Castano Torres, colombiana di 65 anni, per gli appuntamenti con i clienti potrebbe arrivare l'identità del killer che l'ha uccisa ieri in via Durazzo a Roma. E' la speranza degli inquirenti che hanno avviato l'analisi anche sui cellulari delle tre vittime per verificare i contatti avuti prima dei delitti avvenuti a brevissima distanza l'uno dall'altro. Il modus operandi del tutto simile potrebbe far supporre ad una azione premeditata.

