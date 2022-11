Trasporta in camion un bancomat divelto e rubato, denunciato

(ANSA) - BRESCIA, 17 NOV - Dei soldi nemmeno l'ombra. È rimasto però il bancomat che era stato fatto saltare e che è stato caricato su un camion. Rubato. È quanto scoperto dai carabinieri che a Gavardo, in provincia di Brescia, hanno denunciato un 48enne pregiudicato che era alla guida di un autocarro sul quale era caricato un bancomat. L'uomo è stato rintracciato in una via isolata, vicino al centro storico, e alla vista dei militari ha tentato di darsi alla fuga senza successo. Da primi accertamenti, il bancomat risulta essere quello fatto saltare lo scorso 13 novembre alla Bpm di Sant'Ambrogio di Valpolicella, in provincia di Verona. Il furgone invece è risultato rubato alcuni giorni fa in provincia di Trento. (ANSA).