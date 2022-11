Incidente mortale sul lavoro nel comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa) dove una persona, ancora non se ne conoscono le generalità, è deceduta in seguito a una caduta da una scala. Sul posto il 118 con un'ambulanza da Cecina (Livorno), un'altra da Saline di Volterra (Pisa), e l'elicottero Pegaso, insieme ai carabinieri. Il medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.