Agenzia cyber, in corso campagna furti utenze Instagram

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Una "campagna malevola mirata al furto di utenze Instagram attraverso tecniche di Social Engineering" è stata rilevata nelle ultime ore dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale attraverso il Csirt (il Team di risposta in caso di incidenti). Come contromisure si suggerisce di non inviare codici ricevuti sui propri dispositivi ad utenti terzi. Nel caso in cui qualcuno si impossessi dell'account, è necessario avvertire subito i propri contatti tramite altri canali, per ridurre l'impatto della truffa e attivare una delle procedure previste per gli "Account violati" predisposte dal fornitore del prodotto in modo di riappropriarsi del profilo.

(ANSA).