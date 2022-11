Strage nel Foggiano:in appello confermato ergastolo basista

(ANSA) - BARI, 16 NOV - I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Bari hanno condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno Giovanni Caterino, di 42 anni, di Manfredonia (Foggia), ritenuto il basista della strage del 9 agosto 2017 avvenuta nei pressi della stazione dismessa di San Marco in Lamis in cui furono assassinati il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, uscito da poco dal carcere, il cognato Matteo De Palma e i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, assassinati perché testimoni scomodi dell'agguato. Caterino era già stato condannato all'ergastolo in primo grado nel novembre 2020 al termine del processo celebrato in Corte d'Assise a Foggia. In quell'occasione i giudici avevano però escluso la pena accessoria dell'isolamento diurno. L'uomo è detenuto dal 16 ottobre 2018 quando venne arrestato perché - secondo l'accusa - avrebbe pedinato nei giorni precedenti alla strage di mafia il boss manfredoniano. Caterino si è sempre proclamato innocente. (ANSA).