Ricompare all'autodromo il cervo della Villa reale di Monza

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il cervo della Reggia di Monza è ricomparso ed è stato fotografato all'interno dell'Autodromo. Si aggirava tranquillo ai bordi della pista. L'animale, secondo le testimonianze, non è sembrato a disagio sull'asfalto dove si corre il Gp di Formula Uno.

La prima comparsa dell'animale era stata registrata esattamente un anno fa nella zona dei Mulini vecchi all'interno del Parco di Monza. Nell'autunno di quest'anno, dopo mesi di assenza, era stato poi immortalato in un filmato nella zona del Golf Club prospicente la Reggia.

"Il Consorzio per la Villa e il Parco di Monza - si legge in una nota - raccomanda a tutti di non avvicinare l'animale". Lo stesso Consorzio, insieme con Regione Lombardia, "è sempre in contatto il gruppo di intervento già allertato a novembre e composto dai tecnici specializzati del Parco dello Stelvio e dalle autorità sanitarie dell'Ats". (ANSA).