Maltempo: piogge in arrivo al Centro ed al Sud

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Il veloce transito di una perturbazione sul Mediterraneo centro-occidentale determinerà, dal tardo pomeriggio di oggi, una fase di maltempo su gran parte delle regioni centrali, in successiva estensione al versante tirrenico meridionale.

Lo indica un avviso di averse condizioni meteo emesso dalla Protezione civile.

L'allerta prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Campania e dalla mattinata di domani a Basilicata tirrenica e Calabria centro-settentrionale. Ci saranno rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su settori di Toscana, Lazio, Umbria, parte di Abruzzo, Puglia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna.

