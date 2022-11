Il giudice sportivo della Lega Nazionale calcio di Serie A, Gerardo Mastrandea, in relazione alle partite della 15/a giornata, disputate nell'ultimo week-end, ha squalificato per due giornate l'allenatore della Roma, José Mourinho, per "avere, al 44' st, entrando sul terreno di gioco, contestato una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e rivolgendo ripetutamente allo stesso un epiteto gravemente offensivo", durante la partita contro il Torino.