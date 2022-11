Madre Alice Scagni, cuore pesante come pietra

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - "Non siamo ancora persone offese per la legge ma vedere che la giustizia fa il suo corso verso la verità ce lo ricorda con dolore insopportabile, amplificato. Il danno per noi sono due figli persi". Così Antonella Zarri, la mamma di Alice e Alberto Scagni, dopo la notizia dell'scrizione nel registro degli indagati di due agenti e un medico del dipartimento di Salute mentale per omissione.

"La verità che si fa strada - continua - e di cui noi siamo certi è che sono stati rubati. Ho il cuore che è una pietra pesante. Ci auguriamo ora trasparenza sugli atti, la possibilità che i nostri diritti di genitori possano essere tutelati grazie anche al nostro avvocato Fabio Anselmo". (ANSA).