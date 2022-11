Iran: in ospedale attivista incarcerato Ronaghi, è grave

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Hossein Ronaghi Maleki, attivista iraniano di 37 anni più volte finito in carcere per le sue proteste contro il regime di Teheran, è stato trasferito al Sina Hospital nel centro della capitale del Paese, in gravi condizioni di salute. Lo hanno riferito lunedì i media iraniani.

Ronaghi, incarcerato il 24 settembre per il suo sostegno alle proteste contro la morte di Mahsa Amini in custodia di polizia, è in sciopero della fame da oltre 50 giorni e non prende acqua da sabato.

Secondo quanto denunciato da suo fratello Hassan e da altri prigionieri, tra cui gli importanti registi incarcerati Jafar Panahi e Mohammad Rasoulof, la vita di Ronaghi è in pericolo per le sue condizioni renali e per essere stato duramente torturato e picchiato in prigione, con conseguente rottura di entrambe le gambe. "Era stato escluso da qualsiasi congedo per cure mediche ed è sull'orlo di un infarto. In effetti, vogliono ucciderlo", ha twittato Hassan.