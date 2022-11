Due operai travolti da gru in un cantiere, sono gravi

(ANSA) - PAVIA, 14 NOV - Due operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere stati travolti da una gru in un cantiere di Trivolzio (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. L'incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina, poco dopo le 8. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Entrambi gli operai sono in condizioni molto gravi: sono stati trasportati in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Nel cantiere i carabinieri e il personale di Ats Pavia hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'infortunio. (ANSA).