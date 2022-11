Omicidio 19enne: anche la famiglia di Paolo a 'Marcia legalità'

(ANSA) - FRANCAVILLA FONTANA, 13 NOV - Circa 200 persone partecipano stasera alla 'Marcia per la legalità' organizzata a Francavilla Fontana (Brindisi) dopo l'uccisione in un agguato, il 9 novembre scorso, del 19enne Paolo Stasi. Il corteo, promosso dalle associazioni 'Generazioni 021', 'Libera' e 'Unione degli studenti' è partito da Piazza Umberto I e, dopo aver attraversato il centro storico, è arrivato davanti al castello. Alla marcia partecipa la famiglia di Paolo, il papà Giuseppe, la mamma Annunziata e la sorella Vanessa, che non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, e il sindaco Antonello Denuzzo. Il corteo è stato aperto dai giovani che hanno esibito uno striscione con la scritta 'Francavilla alza la testa'.

Intanto proseguono le indagini sul delitto. I carabinieri stanno analizzando tutti i dispositivi elettronici e il pc sequestrati nell'abitazione della vittima. (ANSA).