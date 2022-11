Lasciano bimbo solo in auto, genitori denunciati a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 12 NOV - Il pianto disperato di un bambino di 3 anni e mezzo, chiuso in auto da solo nel parcheggio di un centro commerciale, ha richiamato l'attenzione dei passanti che hanno subito chiamato i carabinieri. A lasciarlo da solo una coppia di pakistani, entrambi 39enni, ieri sera nel parcheggio di "Risparmio Casa" alla periferia di Cagliari.

I due genitori sono stati denunciati per abbandono di persone minori o incapaci.

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, arrivati in viale Monastir dove era stata segnalata la presenza del bambino, lo hanno trovato che piangeva disperatamente e si agitava all'interno di un'auto chiusa a chiave.

Dopo qualche minuto sono arrivati i genitori, che hanno fornito giustificazioni poco plausibili sulla loro assenza e non coincidenti con le dichiarazioni rese da alcuni testimoni e con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto. I due pakistani non si erano dunque allontanati solo per alcuni istanti così come hanno sostenuto ai carabinieri, e sono stati denunciati. (ANSA).