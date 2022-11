Totti e Blasi in tribunale civile Roma per l'udienza

Sono arrivati poco fa nel tribunale civile di Roma Francesco Totti e Ilary Blasi per l'udienza relativa alla causa sulla riappropriazione al possesso di scarpe, gioielli e borse. Totti è accompagnato dal proprio legale Antonio Conte, mentre con Ilary Blasi ci sono gli avvocati Pompilia Rossi e Alessandro Simeone.

Blasi è arrivata a piedi in viale Giulio Cesare, sede della sezione dove è in programma l'audizione, mentre l'ex capitano della Roma era a bordo di una Smart. Entrambi non hanno rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.