Sicurezza: nel centro storico di Genova 736 nuove telecamere

(ANSA) - GENOVA, 11 NOV - A partire dalla primavera del 2023 736 telecamere di videosorveglianza di ultima generazione saranno installate dal Comune di Genova nel centro storico. Un numero di dispositivi che porterà a circa 1200 l'ammontare degli occhi elettronici nel cuore della città vecchia ma anche al porto antico e nella zona attorno a piazza De Ferrari. Il progetto, che andrà a gara a dicembre, è finanziato con i fondi del Pnrr ed è stato predisposto dalla polizia locale e dalla direzione Tecnologie, digitalizzazione e smart city. Il quadro economico previsto per la nuova videosorveglianza è di 3,78 milioni e comprende un nuovo software di gestione. L'annuncio delle nuove telecamere è stato fatto questa mattina in conferenza stampa dall'assessore comunale alla Sicurezza Sergio Gambino e dal comandante della polizia locale Gianluca Giurato. "Questo progetto si somma a quelli che l'amministrazione sta portando avanti su vari fronti per migliorare la vivibilità del centro storico - spiega Gambino - sarà uno dei più completi anche grazie al collegamento dei dispositivi a oltre 60 chilometri di fibra ottica di proprietà del Comune trasmettendo le immagini ad altissima definizione". Delle 736 telecamere, che si sommano alle 243 già presenti in centro storico, 200 avranno una tecnologia a 2megapixel fino a 40X di zoom. Altre 134 saranno multiottiche con degli speciali sensori in grado di rilevare le variazioni nel livello del suono. "Questo significa che se ad esempio una donna urla per chiedere aiuto, o c'è una vetrina che si infrange o una rissa la videocamera inquadrerà il punto da dove arriva il rumore", sottolinea il comandante della locale Giurato.

Oltre alle videocamere saranno installati anche 25 portali di lettura di targhe che controlleranno in tutto il centro storico 40 direzioni di marcia. Anche questi strumenti saranno finanziati dal Pnrr con 1,1 milioni. (ANSA).