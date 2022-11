Migranti, la nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Tolone

La nave Ocean Viking, con 230 migranti a bordo, è arrivata questa mattina nel porto di Tolone, scortata da navi francesi e da un elicottero.

La nave rossa di SOS Méditerranée con 230 migranti a bordo (57 bambini) è ormai nella base navale militare di Tolone, secondo le immagini trasmesse in diretta dalle tv francesi. I migranti verranno sottoposti prima di tutto a una visita medica, poi le autorità francesi avvieranno le procedure per la presentazione delle domande di asilo. Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, un'ottantina di migranti potrebbero già in giornata essere affidati alla Germania, che si è accordata con la Francia per farsene carico.