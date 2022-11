Fuga di sostanze chimiche in fabbrica, 30 intossicati 3 gravi

Tre persone sono ricoverate in condizioni gravi all'ospedale di Verbania a seguito della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio nello stabilimento della ditta Galvanoplast di Gravellona Toce (Verbano-Cusio-Ossola). Altre 23 persone saranno sottoposte ad accertamenti sanitari. Le cause dell'incidente, avvenuto nell'azienda specializzata nella cromatura di materie plastiche, sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e personale Spresal.