Coop e Differenza Donna insieme contro la violenza di genere

Arrivano sugli scaffali circa 2 milioni di confezioni di latte UHT a marchio Coop (il quantitativo necessario per coprire un mese di vendita) in una edizione speciale che mette in evidenza il numero antiviolenza 1522. Presto altre 15 referenze per arrivare a coprire a fine 2023 le etichette di circa 1000 prodotti sempre a marchio Coop.

Con il latte anche una borsa di tela a tema, firmata dall'illustratrice Diana Eljata. E ancora, il numero telefonico riprodotto su scontrini, su adesivi apposti alle porte delle toilette e immagini sui carrelli. Sono le speciali iniziative che animano la campagna di informazione e sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere in vista della giornata del 25 novembre organizzata da Coop insieme all'associazione Differenza Donna che gestisce il numero 1522 per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Una parte dei proventi raccolti dalle singole cooperative di consumatori sui vari territori sarà distribuita a diverse associazioni e a enti che sul territorio si occupano attivamente di accogliere e sostenere le donne vittime di violenza e di denunciare e contrastare il fenomeno del femminicidio.

L'iniziativa sarà presentata a Roma, nella sede dell'Associazione stampa estera in via dell'Umiltà, il 18 novembre alle 12. Durante l'incontro al quale parteciperanno, tra gli altri, Maura Latini, ad Coop Italia, e Elisa Ercoli, presidente Differenza Donna, sarà raccolta la testimonianza diretta di chi gestisce il contatto telefonico con le donne che richiedono aiuto.