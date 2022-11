Scuola: ministro Valditara oggi incontra i sindacati

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara oggi alle 12 incontrerà i sindacati della scuola. Al centro dell'incontro il rinnovo del contratto degli insegnanti 2019-2021 ma è improbabile che si riesca a chiudere oggi. L'ipotesi più accreditata comunque è firmare quanto prima l'ipotesi di contratto, così come previsto fino ad oggi, per garantire immediatamente gli incrementi già stanziati e gli arretrati in busta paga ma apporre una nota sul contratto che preveda entro il 2023 di rimpinguare i fondi con nuove risorse aggiuntive da individuare in Legge di bilancio. Se fosse questo l'accordo, l'aumento medio sarebbe di 100-120 euro lorde.

Con l'incontro di oggi, di tipo 'politico', il ministro vuole sbloccare e accelerare il rinnovo contrattuale per giungere ad un accordo entro dicembre. In ballo c'è anche la questione dei 340 milioni di euro per la valorizzazione professionale dei docenti e del personale scolastico. Il contratto della scuola attualmente vigente è scaduto da 4 anni. (ANSA).