Piantedosi, reazione Francia totalmente incomprensibile

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "La reazione che la Francia sta avendo di fronte alla richiesta di dare accoglienza a 234 migranti - quando l'Italia ne ha accolti 90 mila solo quest' anno - è totalmente incomprensibile di fronte ai continui richiami alla solidarietà dovuta a queste persone. Ma dimostra anche quanto la postura delle altre nazioni di fronte all'immigrazione illegale sia ferma e determinata. Quello che non capiamo è in ragione di cosa l'Italia dovrebbe accettare di buon grado qualcosa che gli altri non sono disposti ad accettare". Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito delle dichiarazioni del ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin.

"La solidarietà europea viene sbandierata - sottolinea il ministro - ma l'Italia ha affrontato finora questo problema da sola e il nostro sistema di accoglienza è in gravissima difficoltà. E' evidente quindi che l'Italia non potrà dare la propria adesione a soluzioni per un Patto europeo non adeguatamente bilanciato tra misure di solidarietà e di responsabilità. I Paesi di primo ingresso non possono, infatti, da soli sopportare l'onere di una responsabilità esclusiva nella gestione dei flussi". Per questo, aggiunge, "noi continuiamo a sostenere che la soluzione più seria è lavorare insieme per fermare le partenze dal nord Africa". (ANSA).