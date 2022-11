Tutte aperte le scuole in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Scuole tutte al momento regolarmente aperte in Umbria dopo il terremoto avvertito in quasi tutti i comuni. Lo ha appreso l'ANSA da fonti della Regione e dall'Ufficio scolastico regionale al quale non sono arrivate finora segnalazioni di chiusure.

Le verifiche condotte dalla Protezione civile insieme ai vigili del fuoco non hanno evidenziato alcun danno. I controlli stanno comunque proseguendo. (ANSA).