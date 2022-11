Tram finisce fuori da binari a Firenze, nessun ferito

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Un tram è uscito dai binari all'altezza dello scambio delle linee T1 e T1 in zona Unità a Firenze. Secondo quanto si apprende non risulterebbero persone ferite. Al momento Gest sta verificando i motivi del deragliamento. È in corso l'intervento per rimettere il convoglio sui binari: l'operazione durerà alcune ore. Sul posto oltre a tecnici Gest è intervenuto il personale della polizia municipale.

Nell'attesa che i binari siano di nuovo liberi le linee T1 e T2 subiranno variazioni: T1 viaggerà regolarmente nelle tratte Villa Costanza-Leopolda e Careggi-Valfonda. T2 viaggerà regolarmente nella tratta Peretola-Rosselli. Accertamenti in corso sulle cause. Al momento non sono servite le fermate Alamanni e Unità. "All'origine del deragliamento - spiega l'assessore alla Mobilità Stefano Georgetti - sembra si sia verificato un problema tecnico". Non sono rimasti coinvolti altri veicoli. (ANSA).