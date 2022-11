Ragazzino ucciso dal tram, fiori e commozione al liceo Einstein

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - Gli studenti del liceo scientifico Einstein di Milano hanno reso omaggio questa mattina a Luca Marengoni, il ragazzo travolto ieri dal tram. Nell'atrio dell'istituto sono state accostate diverse cattedre sulle quali gli allievi hanno potuto deporre i fiori, un mazzo per ogni classe, sotto un cartellone con la scritta "Luca riposa in pace".

Particolarmente scossi gli studenti della prima D, i compagni di scuola di Luca, che hanno lasciato biglietti, anche indirizzati ai genitori del ragazzo, o semplicemente una firma.

Le preghiere e gli omaggi sono continuati per tutta la giornata, anche durante l'intervallo. I ragazzi hanno inoltre affisso un cartellone con una foto di Luca, sorridente e con le cuffie, seduto dietro al suo banco.

Alla scuola è infine giunto il messaggio del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara: "Porgo le mie più profonde e sentite condoglianze alla famiglia di Luca Marengoni. Esprimo il cordoglio e la vicinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito e mia personale anche ai suoi compagni e ai suoi docenti del Liceo 'Einstein', per un lutto - ha concluso il ministro - che colpisce l'intera comunità scolastica milanese e italiana". (ANSA).