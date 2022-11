I cittadini Kiev: "I soldi dell'albero di Natale vadano all'esercito e agli sfollati"

Migliaia di cittadini di Kiev hanno firmato una petizione, chiedendo all'amministrazione di non fare quest'anno l'albero di Natale gigante in città, per destinare i soldi risparmiati all'esercito e alle persone sfollate per la guerra". Lo riferisce Espreso Tv.

L'albero di Kiev tradizionalmente viene allestito davanti alla Cattedrale di Santa Sofia, nel cuore della capitale. La prima firmataria della petizione, Natalia Popovych, ha affermato che è "inappropriato" spendere soldi per un albero, quando l'Ucraina sta combattendo una guerra, milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case e migliaia sono state uccise. "È più giusto spendere i fondi stanziati per aiutare le forze armate dell'Ucraina e aiutare gli sfollati", ha scritto nella lettera pubblicata dalle autorità cittadine di Kiev. La petizione ha ottenuto le 6 mila firme necessarie per essere presa in considerazione dalle autorità. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha detto che non ci saranno celebrazioni di massa nella capitale.