Anziano disperso ritrovato in un dirupo in Molise, sta bene

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 NOV - Un anziano di 83 anni di Spinete (Campobasso) uscito di casa per andare a raccogliere funghi è stato ritrovato ieri sera dopo l'allertamento da parte dei familiari che non lo avevano visto tornare a casa. La zona di ricerca era a confine con la provincia di Isernia e sono stati attivati entrambi i comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di isernia e di Campobasso.

Ritrovata l'auto dell'uomo a sant'Elena Sannita (Isernia) le squadre di Isernia, dopo pochi minuti, lo hanno ritrovato in un dirupo. Lo hanno recuperato e affidato alle cure del 118: è in buono stato di salute. Le ricerche sono state condotte con la collaborazione dei carabinieri che hanno raccolto varie segnalazioni tra le quali una in particolare riguardante l'auto del disperso. (ANSA).