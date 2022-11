Allegri, 'Vlahovic in dubbio, Chiesa ha fastidio'

Massimiliano Allegri fa il punto sull'infermeria della Juventus. "Vlahovic è da valutare, continua ad avere questa infiammazione a livello tendineo-pubalgico - spiega il tecnico - e adesso vedremo: se può venire in panchina è un bene per la Juve, ieri ha corso ed è andato meglio ma valuteremo". E su Chiesa: "Ha fastidio al ginocchio, ma è normale nel percorso rieducativo - dice Allegri - perché deve trovare una nuova stabilità dopo le partite".

Per Verona ci saranno altri rientri: "Paredes e Kean sono recuperati ma non è detto che giochino, Di Maria è più probabile che abbia nelle gambe 30 minuti piuttosto

che 90. In porta giocherà Perin, tocca a lui".

Allegri parla anche della classifica: "Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così non verrà avvicinato da nessuno. Noi dobbiamo pensare a fare un passo alla volta, quindi penseremo prima al Verona, poi alla Lazio, poi a recuperare le energie durante la sosta".