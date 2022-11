Meteo: nuova perturbazione porta pioggia sul nord e Toscana

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Ancora sole su gran parte dell'Italia con una nuvolosità in aumento al Centronord e temperature massime sopra le medie stagionali. Sono queste in sintesi le previsioni per oggi. Tra domani e giovedì avremo invece il passaggio di una debole perturbazione, la terza del mese, sulle regioni settentrionali e in Toscana dove sono attese qualche pioggia, locali rovesci e lievi cali termici. Più a sud, invece, le temperature si manterranno superiori alle medie del periodo.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, avvisa comunque che non sarà così caldo come è avvenuto durante le ottobrate visto che l'anticiclone si sta spostando verso l'Europa centrale e che le giornate si stanno accorciando. Degni di nota saranno i 23-24°C attesi sulla Capitale, i 22°C sulla riviera romagnola e ligure e i 20°C nei fondivalle alpini, ad Aosta e Bolzano. Un caldo anomalo che fa pensare ad una 'Novembrata'.

Nel dettaglio Martedì 8. Al nord: nubi in Liguria con qualche pioviggine. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: sole e clima mite.

Mercoledì 9. Al nord: pressione in calo, peggiora al Nordovest.

Al centro: peggiora un po' sull'alta Toscana. Al sud: sole e clima mite.

Giovedì 10. Al nord: piogge sparse poi migliora. Al centro: piogge sparse tra Toscana e Marche. Al sud: sole e clima mite.

Tendenza. Sole e clima molto mite al Centro-Sud. Probabile veloce peggioramento sabato. (ANSA).