Migranti: Humanity, ok da autorità per entrare in acque Italia

"La nave Humanity 1 non andrà a Catania, non ha mai avuto intenzione di farlo. Non abbiamo ricevuto un luogo sicuro per sbarcare i 179 sopravvissuti a bordo. Siamo infatti entrati nelle acque territoriali ieri per trovare protezione dalle intemperie, dal vento e dalle onde alte. Ma l'abbiamo fatto solo dopo aver ottenuto il permesso dalle autorità del porto di Catania". Lo ha fatto sapere la ong Sos Humanity.





Agenzia ANSA Prima misura del governo sulle navi Ong, solo aiuto umanitario - Cronaca Primo provvedimento interministeriale. A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania viene imposto di fermarsi in rada e potrà permanere lì per vedere le emergenze di carattere sanitario. La Norvegia rifiuta la richiesta italiana di accogliere i migranti (ANSA)