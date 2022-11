Maltempo: Stromboli di nuovo invasa da fango e massi

(ANSA) - LIPARI, 05 NOV - Stromboli di nuovo in ginocchio dopo la pioggia caduta nelle ultime ore. Strade e pertinenze delle abitazioni, così come alcune strutture turistiche, sono state di nuovo invase da fango, massi e detriti, venuti giù dalla montagna, rimasta indifesa dopo il violento incendio del 25 maggio scorso, scoppiato durante le riprese della fiction Rai sulla Protezione civile e che aveva quale protagonista Ambra Angiolini.

Il sindaco Riccardo Gullo, nella sua veste di commissario per l'emergenza, sta attivando tutti i mezzi necessari per liberare le strade, dove in questo momento è praticamente impossibile transitare. (ANSA).