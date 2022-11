Incendio in un bar russo, almeno 15 morti

Almeno 15 persone hanno perso la vita in un incendio scoppiato in un bar della città russa di Kostroma, a circa 350 km a nordest di Mosca: lo riporta la Tass, che cita una fonte dei servizi di emergenza. Circa 250 persone sono state evacuate dall'edificio, oltre a 15 residenti di un vicino condominio. Secondo le prime informazioni, l'incendio potrebbe essere stato causato da fuochi d'artificio e sono in corso le ricerche di una persona che ha sparato con una pistola lanciarazzi all'interno del bar.

La televisione di Stato ha mostrato immagini del bar Poligon, situato in un centro logistico, avvolto dalle fiamme. Le autorità hanno reso noto che l'incendio è scoppiato intorno alle 2:00 ora locale (mezzanotte in Italia) ed è stato domato intorno alle 7:30 di questa mattina. Il primo bilancio è stato di 13 morti, ma successivamente i servizi di emergenza hanno informato che altri due corpi sono stati estratti dalle macerie

In quanto al presunto responsabile dell'incendio, la polizia russa ha reso noto di avere arrestato questa mattina un uomo. "Gli agenti di polizia hanno identificato e arrestato il sospetto degli atti illegali in un locale di intrattenimento nella città di Kostroma, che hanno provocato un incendio e la morte di persone", ha annunciato la polizia in un comunicato. L'uomo "è stato consegnato alle autorità investigative", ha aggiunto.