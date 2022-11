'In codice rosso, salvato dal nostro Ssn', post di Ruotolo

(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Migliaia di messaggi di incoraggiamento ed auguri. Continua ad allungarsi la lista di chi esprime il proprio sostegno al giornalista ed ex senatore Sandro Ruotolo che sulla sua pagina Facebook, postando anche la foto di un momento del ricovero in ospedale, rivela di aver avuto un grave problema di salute.

'Finalmente - dice Ruotolo - il peggio è passato. Solo ora vi posso raccontare quello che mi è successo negli ultimi dodici giorni. E ve lo posso raccontare perché sono vivo e mi ha salvato la vita il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese. Mi hanno preso in tempo. Domenica 23 ottobre. Un broncospasmo mi blocca la respirazione. Chiamo il 118. In 4 minuti arriva l'autoambulanza Perdo subito conoscenza. Codice rosso. Sedato e intubato per due giorni e mezzo. E poi la rianimazione in un ospedale romano, per tutti questi giorni fino al passaggio in reparto", avvenuto ieri pomeriggio.

Ruotolo ringrazia "pubblicamente queste donne, questi uomini, medici, infermieri del Servizio sanitario pubblico. Tutti, ma proprio tutti, li ringrazio per la passione, la professionalità, l'impegno. So che tanti amici hanno pregato per me nei momenti più drammatici. E li ringrazierò per sempre. Volevo aspettare di uscire dalla rianimazione prima di parlarne pubblicamente. Viva il Servizio sanitario nazionale del nostro Paese!''. (ANSA).