Codice giallo per mareggiate in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - E' in fase di rapido allontanamento la perturbazione transitata nella notte e che ha interessato pressoché l'intero territorio della Toscana.

L'aggiornamento della Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, emesso oggi, venerdì 4 novembre, riguarda quindi il solo rischio di mareggiate: il codice giallo rimarrà in vigore fino alle 20 di stasera, ma soltanto per la costa centro-settentrionale e a nord dell'Elba. Sul resto della regione nella residua variabilità e domani, sabato 5, condizioni di prevalente stabilità. (ANSA).