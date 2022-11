++ Paziente si toglie la vita lanciandosi da balcone ospedale ++

(ANSA) - BIANCAVILLA, 04 NOV - Un 42enne, paziente dell'ospedale di Biancavilla, nelle prime ore del mattino, si è lanciato da un balcone del presidio. Inutili i soccorsi dei medici. Lo rende noto l'Asp di Catania precisando che "non sono ancora chiare le cause del gesto". Sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti. L'Asp ha avviato approfondimenti. «Esprimo il nostro sgomento e il dolore in seguito al tragico evento verificatosi questa mattina - dichiara il direttore medico del presidio, Mario Patanè -. Siamo vicini ai familiari ai quali assicuriamo tutto il nostro supporto.

Voglio inoltre ringraziare i carabinieri per il loro tempestivo intervento». (ANSA).