Cold case ad Aosta, chiesta archiviazione fascicolo

La procura di Aosta ha chiesto al gip l'archiviazione del fascicolo per omicidio riaperto dieci anni dopo la morte di Giuliano Gilardi, ucciso a coltellate, il 27 dicembre 2011, nella sua casa di Senin, a Saint-Christophe (Aosta). Secondo i pm Luca Ceccanti e Manlio D'Ambrosi non sono emersi elementi per sostenere l'accusa in giudizio.

Erano indagati Salvatore Agostino, operaio edile pregiudicato 61enne, Cinzia Guizzetti (già principale indiziata del delitto nell'inchiesta che era poi stata archiviata), l'ex marito di quest'ultima, Armando Mammoliti, e Domenico Mammoliti, operaio edile già noto alle forze dell'ordine.

Il principale indizio in mano agli inquirenti era la compatibilità, emersa in base a una perizia svolta con incidente probatorio, tra il Dna di Agostino e quello estrapolato da un chewing gum rinvenuto nel letto di Gilardi dopo l'omicidio.

