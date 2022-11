Violenze psicologiche su ginnaste: pm Brescia vaglia esposto

(ANSA) - BRESCIA, 01 NOV - È sul tavolo del sostituto procuratore di Brescia Alessio Bernardi l'esposto di due atlete bresciane di ginnastica ritmica per presunti maltrattamenti psicologici.

Come riportato da Repubblica, la vicenda si inserisce nel contesto di presunti maltrattamenti denunciati sulle pagine del quotidiano da due ex Farfalle della nazionale italiana Nina Corradini e Anna Basta durante gli anni in cui hanno frequentato l'Accademia di Desio (Monza).

Da quanto ha appreso l'ANSA il pm Bernardi sta ricostruendo quanto denunciato e con il procuratore capo Francesco Prete saranno valutate eventuali deleghe per accertamenti.

Nell'esposto delle ginnaste bresciane non ci sono nomi di allenatori e dirigenti. (ANSA).