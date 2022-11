Carceri: Uspp, escalation di violenza negli IPM della Campania

(ANSA) - NAPOLI, 01 NOV - "Di recente l'istituto penale minorile di Nisida è stato teatro di una grave rissa tra detenuti stranieri e detenuti campani mentre due giorni fa ad Airola, un detenuto straniero con problemi psichici, proveniente dal Nord Italia, è andato in escandescenza, rompendo vetri e usando violenza al punto tale che il personale intervenuto ha riportato varie ferite e, a uno fra questi, sono stati assegnati 5 giorni di prognosi per aver ricevuto una scheggia di vetro nell'occhio". A denunciarlo, in una nota, è il segretario regionale dell'Uspp Ciro Auricchio il quale chiede che si fermino i trasferimenti verso la Campania e il Sud di detenuti provenienti dalle carceri del Nord Italia.

"Quasi sempre - spiega - si tratta di detenuti stranieri che si sono resi autori di svariati atti di violenza, anche nei confronti del personale, riluttanti a qualsiasi regola e/o trattamento penitenziario, che vanno ad aggiungersi a quelli del nostro territorio, negli ultimi tempi in aumento per l'escalation di reati commessi da minorenni, come i fatti di cronaca ci narrano. E tutto questo sta determinando un notevole aumento degli eventi critici nelle carceri per minorenni campane".

"Chiediamo pertanto - conclude Auricchio - il ripristino delle condizioni ordinarie di gestione dell'utenza minorenne: l'adozione di misure emergenziali non può più ritenersi giustificata a distanza di svariati mesi e in assenza di soluzioni adeguate e commisurate a quelle problematiche: altrimenti si tratterebbe è di un vero e proprio fallimento del sistema penitenziario minorile". (ANSA).