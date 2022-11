Aliante in atterraggio colpì uomo, morto in ospedale

(ANSA) - SIENA, 01 NOV - Colpito da un aliante in atterraggio su un'aviosuperficie nel Senese, è morto nel ricovero in ospedale l'uomo di 65 anni coinvolto nell'incidente aereo di tre giorni fa, sulla pista di Mensanello, nei pressi di Colle Val d'Elsa (Siena). Il 65enne, residente in provincia di Firenze, venne trasportato subito sabato pomeriggio all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena dopo l'incidente ma le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi e la prognosi è sempre stata riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri che hanno ascoltato alcuni testimoni e il pilota dell'aliante. Risulta aperta un'inchiesta anche da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. (ANSA).