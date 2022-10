Terremoto di magnitudo 5.1 nel cosentino

Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto nella zona della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza). Lo comunica l'Ingv.

La scossa di terremoto in Calabria di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 22.42. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica, è stato localizzato in mare, al largo di Scalea, ad una profondità di 286 chilometri.

Paura e gente in strada nel timore di repliche ma nessun danno a persone o cose, secondo quanto è stato possibile rilevare al momento, per la scossa di terremoto di magnitudo 5.1 registrata alle 22.42 nel Mare Tirreno, nel tratto antistante i centri di San Nicola Arcella e Praia a Mare, nella zona alta della provincia di Cosenza. Malgrado la notevole profondità in cui si è verificata (286 chilometri), la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Non c'è stato panico, anche perché la percezione del sisma sulla terraferma è stata minima, ma alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito non soltanto in molti centri del Tirreno cosentino, ma lungo tutta la fascia tirrenica ed in alcuni comuni dell'entroterra. I carabinieri della Compagnia di Scalea e del Comando provinciale di Cosenza si sono immediatamente attivati per accertare possibili danni a persone o cose, ma, al momento, secondo quanto si è appreso, non è stato registrato nulla di rilevante.

"Un terremoto di magnitudo 5.2 è stato registrato alle 22:42 a largo della costa tirrenica settentrionale della Calabria. Per fortuna il sisma è avvenuto ad una profondità molto elevata, circa 282 km. Questo ha fatto sì che gli effetti in superficie siano stati molto attenuati, anche se il campo di risentimento è molto vasto. Non si hanno al momento segnalazioni di danni. La Sala operativa regionale continua, comunque, a monitorare la situazione". È quanto riferisce un comunicato della Protezione civile regionale della Calabria.