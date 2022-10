Liliana Resinovich è morta per soffocamento

(ANSA) - TRIESTE, 31 OTT - Liliana Resinovich è deceduta per "morte asfittica tipo spazio confinato (plastic bag suffocation), senza importanti legature o emorragie presenti al collo" e il decesso risalirebbe a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso". Sono le conclusioni dei consulenti del pm, Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, incaricati dalla Procura di Trieste di indicare l'epoca della morte e le cause che l'hanno determinata, la cui consulenza è stata depositata, come ha reso noto in un comunicato la stessa Procura della Repubblica.

Liliana Resinovich scomparve di casa, a Trieste, a metà dicembre, il corpo fu ritrovato il 5 gennaio. (ANSA).