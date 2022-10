Presidio antifascista a Roma, spuntano striscioni filorussi

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Striscioni filorussi e anti Ucraina e bandiere del Donbass al presidio antifascista organizzato nella Capitale contro la marcia su Roma di cui in questi giorni ricorre il centenario.

I manifestanti, alcune decine di persone, si sono ritrovati in piazza Madonna di Loreto, a due passi da piazza Venezia.

"Odessa 2 maggio 2014. I nazisti con la bandiera dell'Ucraina in mano, cantando l'inno ucraino, massacravano gli abitanti di Odessa", è scritto in uno striscione del collettivo 'La comune di Ravenna'. "La Russia la liberatrice dell'Ucraina dal terrore ucro-nazista da 8 anni!" è scritto su un altro stendardo. Al presidio sono presenti, tra gli altri, i compagni di Walter Rossi, associazione Cortocircuito, Città Futura, Rivista Internazionale Companis, Interstampa e Radio Onda Rossa, Comitato di solidarietà della Bielorussa. (ANSA).