Guterres, 'il pianeta soffre, Cop27 sia punto di svolta'

(ANSA) - BRUXELLES, 28 OTT - "La Cop27 deve essere un punto di svolta che ristabilisca la fiducia tra i Paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo. Occorre compiere progressi tangibili in materia di mitigazione, adattamento, finanziamenti e perdite e danni. Le istituzioni finanziarie internazionali devono farsi avanti, assumersi più rischi e dare risultati. Ogni governo, impresa e investitore deve svolgere un ruolo nella costruzione di un futuro sostenibile". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, parlando al summit Ue sugli investimenti sostenibili.

"Siamo a una settimana dalla Cop27, il nostro pianeta sta soffrendo", ha evidenziato. (ANSA).