Carceri: Sala, a San Vittore condizioni detenuti indegne

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "Le condizioni di vita dei detenuti a San Vittore sono indegne, non è un carcere degno di Milano".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha visitato una parte del carcere questa mattina in occasione della presentazione del progetto Off Campus promosso dal Politecnico di Milano a San Vittore.

"La mia posizione è che a questo punto o ci si mette mano e si investe, si cambia oppure veramente è meglio trasferirlo", ha concluso.

Il sindaco di Milano ha spiegato di avere visitato alcune celle del reparto femminile. "Per fare un piccolissimo esempio, che una stanza dove stanno più donne recluse abbia un bagno con una turca a Milano nel 2022 non va bene - ha spiegato -. O c'è un progetto di vero ammodernamento che ridia dignità al carcere oppure non va bene così". (ANSA).