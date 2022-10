Accoltellati ad Assago: oggi l'ipermercato resterà chiuso

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - "A seguito di quanto accaduto nell'Ipermercato Carrefour di Assago, la direzione aziendale ha deciso che oggi il punto vendita resterà chiuso al pubblico, in segno di rispetto per il dipendente Luis Fernando Ruggieri, deceduto a seguito dell'aggressione, per i suoi familiari e per tutti gli altri feriti coinvolti nell'accaduto".

Lo rende noto Carrefour, specificando che "tutti gli oggetti taglienti sono stati rimossi da tutti i punti vendita". (ANSA).