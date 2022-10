Ecologisti attaccano Ragazza con l'orecchino di perla (2)

(ANSA-AFP) - L'AIA, 27 OTT - Dopo l'attacco, la polizia olandese ha arrestato tre persone, secondo quanto hanno reso noto la polizia e il museo.

Due ecologisti si sono incollati al dipinto e un altro ha lanciato una sostanza sconosciuta, ma l'opera d'arte è protetta da un vetro e apparentemente non è stata danneggiata, ha affermato il Mauritshuis in una dichiarazione all'AFP.

Immagini diffuse sui social media mostrano attivisti accanto al dipinto che indossano magliette 'Just Stop Oil'. (ANSA-AFP).