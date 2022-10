Covid: contagi nel mondo in calo, ma in Italia restano alti

Il numero di nuovi casi di Covid-19 nel mondo continua a scendere; secondo l'aggiornamento settimanale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 17 e il 23 ottobre sono stati 2,6 milioni i contagi registrati, il 15% in meno rispetto alla scorsa settimana. In calo anche il numero di decessi: 8.562, -13% rispetto a sette giorni prima. Sono contrastanti, invece, i dati dell'Italia, dove nella scorsa settimana si è registrato un calo del 12% dei contagi ma un aumento del 23% dei decessi.

I dati dell'ultima settimana confermano il calo delle infezioni da SarsCov2 in quasi tutto il mondo: -41% in Africa, -23% in Europa, -9% nella regione Oms del Mediterraneo Orientale, -5% in quella del Pacifico Occidentale, -4% nel Sud-Est asiatico. In leggera controtendenza le Americhe con un +2%.

Quanto ai Paesi maggiormente interessati dalla pandemia, nella scorsa settimana il maggior numero di casi è stato registrato in Germania (498mila), seguita da Francia (307mila), Cina (285mila), Usa (255mila) e Italia (252mila). Gli Usa guidano la lista dei Paesi con il maggior numero di decessi settimanali (2.538), seguiti da Russia (636), Italia (586), Francia (484), Cina (469).

Nessun aggiornamento di rilievo, per il momento, per quel che concerne le varianti. BA.5 resta dominante: a essa è ascrivibile il 77,1% dei campioni sequenziati. Si conferma l'ascesa delle sotto-varianti XBB e BQ.1. Al 25 ottobre la sotto-variante XBB, insieme al sotto-lignaggio XBB.1, è stata rilevata in 35 Paesi e sono state depositate complessivamente 1.453 sequenze; BQ.1 e le sotto-varianti derivate, sono state rilevate in 65 Paesi e ammontano a 8.077 le sequenze depositate.