DataMediaHub, Il successo del Napoli corre online

Con la vittoria contro la Roma, il Napoli è all'undicesima vittoria di fila tra campionato e Champions League.

Era dai tempi in cui Ottavio Bianchi, nel campionato 1986-87, dove vinse il primo scudetto della storia partenopea, che non succedeva. In Serie A su undici partite nove vittorie e due pareggi. Primo in classifica, tre punti sopra il Milan. E in Champions League quattro vittorie su quattro partite. Prima del suo girone e unica squadra a punteggio pieno. Certo, è ancora troppo presto per cantar vittoria ma non vi è dubbio che i tifosi della squadra allenata da Spalletti siano al settimo cielo con risultati così.

Ecco che allora ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) negli ultimi trenta giorni proprio relativamente alla squadra di calcio e al suo allenatore. Sono state più di un milione le citazioni relative al Napoli, da parte di quasi 122mila autori unici, le cui citazioni hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) circa 9,5 milioni di persone. Il picco massimo è stato in occasione delle vittorie sonore contro l’Ajax il 4 e il 12 ottobre.

Analisi DataMediaHub

Di gran lunga inferiori le citazioni di Spalletti. Nel periodo preso in esame quasi 88mila, da parte di oltre 13mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto circa 649mila soggetti. Per entrambi netta prevalenza di sentiment, la quota di emozioni e, appunto, sentimenti contenuti nelle verbalizzazioni online, positivo, come era naturale attendersi visti i successi sin qui ottenuti. Lo conferma, se necessario, anche la emoji cloud, la nuvola delle 100 emoji più utilizzate nell’ambito delle conversazioni relative alla squadra e al suo allenatore, con cuori, faccine con stelle e molti altri segnali di gioia e positività.

Tra i termini più utilizzati spiccano i nomi delle squadre sconfitte in campionato e nella Champions e quelli di alcuni giocatori, come Oshimen e Raspadori. Tra gli hashtag maggiormente ricorrenti spunta anche quello di Higuain, che quando ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, a inizio ottobre, ha avuto un messaggio speciale di ringraziamento per il Napoli durante la conferenza stampa. Insomma, il successo del Napoli corre, anche, online. E naturalmente i suoi supporter sperano di continuare a gridare squarciagola dalla felicità sia allo stadio che davanti alla TV e, appunto, online.