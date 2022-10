Covid: 404 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - Sono 404 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati in Alto Adige, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, mentre torna sotto quota 600 l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti. Le nuove infezioni sono state rilevate 14 per mezzo di 173 tamponi pcr e 390 sulla base di 1.979 test antigenici.

Oltre all'incidenza, che ora è 559 (44 in meno rispetto ad ieri), diminuisce in modo considerevole, per effetto delle 1.024 persone dichiarate guarite, anche il numero degli attualmente positivi in isolamento che sono 4.027 (620 in meno rispetto ad ieri).

Non si registrano nuovi decessi mentre prosegue l'altalena dei ricoveri: secondo dati aggiornati ad ieri, sono 85 i pazienti Covid-19 assistiti in area medica (10 in più rispetto al giorno precedente) e 3 (2 in più) quelli in terapia intensiva. (ANSA).